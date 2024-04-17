Семак: «Новая позиция Караваева - не сюрприз для «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:0) ответил на вопросы по персоналиям.

- Новая позиция Караваева - сюрприз для Слишковича, или вы действительно видите его в этой роли?

- Нет. Никаких сюрпризов, Слава в тонусе, он немного почувствовал тот ритм. Мы его немного поберегли, потому что у нас следующую игру Дуглас пропускает, поэтому нам, естественно, нужен свежий Караваев по возможности. По поводу позиции - он уже выходил на этой позиции. По той игре, которая была, мы решили дать больше отдохнуть дать Артуру. Был вариант дать отдохнуть Эраковичу, но Артуру было сложнее, на наш взгляд, поэтому заменили его.

- А Педро дали отдохнуть, или нужно просто, чтобы не было больших ожиданий от 18-летнего парня?

- Мы отталкивались от ситуации, которая есть, исходя из того, что нам нужен был игрок с российским паспортом, вышел Андрей Мостовой. Игра пошла по другому сценарию, нужно было Артура раньше заменить. Мог и Педро играть, он готов, но, естественно, хотели поберечь его на следующий матч. Нам в следующей игре нужны свежие футболисты. Та ротация, которая есть, мы ее проводим по возможности.

- Вы сказал о недостаточной реализации моментов. С чем она связана? Действительно, просто невезение, или подсознательное ощущение превосходства ваших футболистов над «Спартаком»? Может быть, чуть-чуть иногда концентрации не хватало? Такое ощущение складывалось от кромки поля.

- Что касается подсознательного, здесь ответить вам не смогу, у меня специализация другая, не могу туда вникнуть. Что касается нереализации, такие матчи бывают. Бывает и больше моментов создают и не забивают. Многие команды, не только мы. Тем и интересен футбол, что независимо от того, сколько ты создал моментов, ты не забил, а соперник забил один момент, и результат неожиданный, поэтому держит напряжение по ходу всего матча. Поэтому ничего страшного, команда на протяжении многих лет забивает много. Когда-то получается больше, когда-то меньше, но создаем моменты. Это самое главное. Количество в качество обязательно перерастет, дай бог, в следующих матчах.