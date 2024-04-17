Дасаев — об игре Максименко в матче с «Зенитом»: «Так и надо держать!»

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Игра со стороны Максименко в матче с «Зенитом» была хорошая, он молодец. Так и надо держать! Давайте пока не будем говорить, кто лучший вратарь в России, а кто — нет. На данный момент Максименко — хороший вратарь в хорошей форме», — приводит слова прославленного футболиста издание «Чемпионат».

В первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

