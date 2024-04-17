Червиченко раскритиковал матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Андрей Червиченко, бывший гендиректор московского «Спартака» остался очень недоволен игрой «Зенита» с «красно-белыми» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился без забитых голов (0:0).

«Тягомотная и не очень интересная игра. Единственное, порадовала отличная игра Максименко и в принципе неплохой выход Джикии», - приводит слова Червиченко телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» по сумме двух матчей победил – 2:1. В финале Пути РПЛ питерцы сойдутся с ЦСКА. «Спартак» же узнал своего соперника во втором этапе полуфинала Пути регионов.