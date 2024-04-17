Семак: «Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:0) дал комментарий по игре Ильзата Ахметова и оценил результаты поединков с «красно-белыми».

- Сегодня многих с хорошей стороны поразил Ильзат Ахметов, особенно в первом тайме у него было несколько моментов. Насколько вы сегодня удовлетворены тем, что он показал? Он может больше времени получать в оставшейся части сезона?

- Посмотрим, всё зависит от состояния футболистов, которые выходят на тренировках и в играх. Нужно заслужить место в стартовом составе и свои игровые минуты. Календарь плотный. Я надеюсь, что свое игровое время будет у всех игроков, и у всех будет шанс проявить себя.

- Четыре матча сыграли со «Спартаком», выиграли два раза в Москве, а здесь на своем поле при поддержке болельщиков выиграть не удалось. Это давит волнение, вратарь соперника ловит кураж?

- Сегодня, естественно и наша реализация, и игра соперника. Максименко здорово сыграл, поэтому по сегодняшнему матчу это определенное невезение. По предыдущему матчу более равная игра была. Заслуженная была ничья. Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу по количеству созданных моментов. По качеству игры, которое было. Ничего страшного, большое спасибо нашим болельщикам, что пришли поддержать. После игры остались довольны качеством игры. Не всегда получается забивать много.