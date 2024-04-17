Семак: «Что касается отмены гола, отменили и отменили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:0) ответил на вопросы о тактике и судействе.

- Стал ли для вас неожиданностью переход «Спартака» по ходу матча на другую схему? Какие-то подсказки в связи с этим дали команде? Если да, то какие?

- Нет, «Спартак» достаточно часто играет в два форварда. Выходит Угальде, потом его меняет Игнатов. Сегодня вышел Игнатов, и его заменил Угальде. Ничего нового не было. Схема та же. Повторюсь, что наши ребята хорошо в обороне сыграли, а атаке единственное, что реализация нас сегодня подвела.

- В первом тайме полное ваше преимущество. Во втором тайме вы чуть-чуть, показалось, отдали инициативу. Это было сделано специально, чтобы попытаться подловить соперника на контратаках? Или просто так игра складывалась?

- Нет, так складывалась игра. Конечно, контролировать, играя против хорошей команды с хорошими игроками, невозможно с 70-80% на протяжении всего матча. Естественно, что команда соперника умеет играть в футбол. В какой-то момент лучше контролирует мяч, в какой-то - хуже, но в целом преимущество у нас было большое, если брать в целом весь матч. Доминировать на протяжении двух таймов - это невозможно.

- Камера выхватила вашу реакцию на момент отмены гола Кассьерры. Что можете сказать по этому поводу, по судейству?

- Что касается отмены гола, отменили и отменили. Момент был для ВАР. Что касается того же ВАРа, как ставить точки, это уже не наша компетенция. Хороший гол, но правила есть правила, и ВАР есть ВАР, ничего страшного абсолютно. По судейству? Не было никаких криминальных ошибок, абсолютно, которые повлияли бы на ход матча. А вопросы всегда есть, не буду обсуждать. Будем работать.