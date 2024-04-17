Судья Федотов считает, что арбитры правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»

Судья Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Судьи правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом. Контакт Джикии с Караваевым был, но он не влиял на эпизод. Плюс тут не было безрассудного действия со стороны Георгия. Если бы Джикия прыгал безрассудно, то можно было бы рассматривать эпизод на пенальти», — приводит слова арбитра издание «Чемпионат».

В первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, «Спартак» опустился в нижнюю сетку.