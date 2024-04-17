Семак: «Сказать, что мы счастливы, нельзя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:0) дал комментарий по игре.

- Я думаю, что матч получился хороший с нашей стороны, и контроль, и моменты. К сожалению, сегодня у нас не получилось забить, но в целом качество игры более чем меня устроило сегодня. Задачу по выходу в следующий этап мы выполнили. Надеюсь, все живы и здоровы. Будем готовиться к следующему матчу в чемпионате, который состоится очень скоро.

- В этом сезоне вы уже играли против «Спартака» Абаскаля. Сейчас это уже команда Владимира Слишковича. Вы заметили какие-то изменения в игре соперника? Была ли у вас как-то изменена подготовка к этому матчу?

- Подготовка не была изменена, потому что мы не могли предположить, будет ли менять команда схему, кто из игроков выйдет. Поэтому мы отталкивались от своей игры, от тех игроков, которым планировали дать больше игровой практики, поэтому в подготовке ориентировались на свои цели и задачи.

Что касается игры, сегодня игра с большим нашим преимуществом, остроты у наших ворот практически не было. Но осадок от того, что мы не выиграли и не смогли забить, остался. Сказать, что мы счастливы, нельзя, но главное, что цель достигнута. Идем дальше.