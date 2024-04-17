Состоялась жеребьёвка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Официальными данными делится пресс-служба турнира.

Так, «Ростов» примет выбывшую в Путь регионов из Пути РПЛ «Балтику», а московское «Динамо» примет в принципиальном дерби «Спартак».

В финале Пути РПЛ сыграют между московский ЦСКА и питерский «Зенит». Матчи состоятся 30 апреля - 2 мая.

Напомним, что ЦСКА в полуфиналах Пути РПЛ одолел «Балтику» (3:0 общ.), а «Зенит» выбил в нижнюю сетку «Спартак» (2:1). «Динамо» в Пути регионов в первом полуфинале обыграло «Оренбург» (4:2), а «Ростов» на выезде добился уверенной виктории над екатеринбургским «Уралом» (3:1).