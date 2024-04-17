Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Известны все пары дальнейших стадий Кубка России официально

17 Апреля 2024 • 21:53 Комментировать

Состоялась жеребьёвка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Официальными данными делится пресс-служба турнира.

Так, «Ростов» примет выбывшую в Путь регионов из Пути РПЛ «Балтику», а московское «Динамо» примет в принципиальном дерби «Спартак».

В финале Пути РПЛ сыграют между московский ЦСКА и питерский «Зенит». Матчи состоятся 30 апреля - 2 мая.

Напомним, что ЦСКА в полуфиналах Пути РПЛ одолел «Балтику» (3:0 общ.), а «Зенит» выбил в нижнюю сетку «Спартак» (2:1). «Динамо» в Пути регионов в первом полуфинале обыграло «Оренбург» (4:2), а «Ростов» на выезде добился уверенной виктории над екатеринбургским «Уралом» (3:1).

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Балтика Динамо Москва Кубок России ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
«Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2
4
3.25 3.60 2.15
Видео
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
1
3
2.25 3.40 3.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
22:50 · Кубок России
Слишкович: «Когда Джикия на поле, это чувствуется»
22:49 · Кубок России
Защитник «Зенита» Родригао похвалил голкипера «Спартака» Максименко
22:44 · Кубок России
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче со «Спартаком»: «Сейчас 0:0, но это не проигрыш»
22:44 · Кубок России
Слишкович: «Зенит» заслуженно прошёл дальше»
22:41 · Кубок России
«Спартак» установил антирекорд клуба в Кубке России без гостевых побед
22:38 · Кубок России
Семак: «Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат»
22:29 · Кубок России
Семак: «В последних матчах мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам»
22:21 · Кубок России
Семак: «Новая позиция Караваева - не сюрприз для «Спартака»
22:18 · Кубок России
Дасаев — об игре Максименко в матче с «Зенитом»: «Так и надо держать!»
22:11 · Кубок России
Червиченко раскритиковал матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
22:10 · Кубок России
Семак: «Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу»
22:04 · Кубок России
Семак: «Что касается отмены гола, отменили и отменили»
22:01 · Кубок России
Судья Федотов считает, что арбитры правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»
21:56 · Кубок России
Семак: «Сказать, что мы счастливы, нельзя» 2
21:44 · Кубок России
Гончаренко объяснил, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ростовом»
Все новости