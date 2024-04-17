Гончаренко объяснил, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ростовом»

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения своей команды от «Ростова» в первом раунде полуфинала Пути регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Валерия Карпина.

«Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать. Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось.

Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали», — приводит слова белорусского специалиста «Матч ТВ».

Стоит отметить, что «Ростов» с начала весеннего возобновления сезона в российском футболе проиграл всего один раз – московскому ЦСКА в гостях в Пути РПЛ Кубка России.