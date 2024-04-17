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«Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России

17 Апреля 2024 • 21:33 Комментировать (11)
Зенит
0:0
Спартак Москва

«Зенит» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 17 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит0:0Спартак Москва
Адамов ДенисЭракович СтрахиньяРодригао де СоузаДуглас СантосАхметов Ильзат 60' (Клаудиньо Родригес ( 60') Артур 71' (Кассьерра Матео ( 71') Барриос ВильмарНиноВендел ЖералдоМантуан Густаво 60' (Мостовой Андрей ( 60') Сергеев Иван II 71' (Караваев Вячеслав ( 71')
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичИзидор ВильсонАлип НуралыПедро дос СантосКержаков МихаилВасютин Александр
Максименко АртёмЧернов НикитаДенисов Даниил 89' (Медина Хесус ( 89') Дуарте АлексисХлусевич ДаниилТавареш Томаш 64' (Джикия Георгий ( 64') Игнатов Михаил Александрович 64' (Бонгонда Тео ( 64') Литвинов Руслан 79' (Мартинс Кристофер ( 79') Пруцев ДанилЗиньковский Антон 64' (Угальде Манфред ( 64'  78') Соболев Александр  90'
Запасные: Умяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелКлассен ЛеонТихомиров ИванРощин АртёмРябчук Олег
17 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Без главного тренера «Спартак» пожаловал в Санкт-Петербург, отыгрывать 1:2, полученные в первом матче плей-офф Пути РПЛ. В общем поражении страшного ничего нет – всего лишь падение в Путь регионов, проигравшая команда Кубок России не покидает, поэтому прям сильных переживаний у «красно-белых» не было. А «Зенит» вообще спокойно готовился к матчу, на выходных питерцы справились с главной задачей – упрочили лидерство в РПЛ.

Владимир Слишкович экспериментов с составом не делал, повторив частый выбор Абаскаля. Семак же слегка задействовал ближайший резерв, с первых минут выпустив Ахметова, Мантуана и Сергеева. Как раз Густаво и создал первый опасный момент матча, совершив недюжинный рейд по левому флангу. В завершении Мантуан ткнул мяч по позиции Максименко – Густаво отразил, а на отскок первым успел Денисов и выбил мяч подальше.

Следом с опасным моментом прилетел Ахметов. Подача с правого фланга от Эраковича последовала в центр штрафной площади «Спартака» точно на Ильзата, а тот в падении «боковыми ножницами» пробил мимо дальнего угла. «Зенит» и далее продолжил поддавливать. Питерцы спокойно наращивали преимущество.

Мантуан выполнил отличную подачу в центр штрафной площади на Родригао, бразилец пробил правее центра – Максименко парировал на Сергеева, а Иван добавил выше створа. Далее атака пошла левым флангом. Дуглас Сантос разогнался и подал в центр, мяч перелетел через Густаво Мантуана, стянувшего защитников, и приземлился на ногу Ахметову, который пробил в ближний угол, но Максименко и тут спас.

«Спартак» за первый тайм всего раз вывалился в атаку, и то она завершилась дальним ударом Александра Соболева. После рикошета мяч пролетел выше перекладины. «Зенит» же владел мячом 2/3 игрового времени, спокойно вёл дело к финалу Пути РПЛ Кубка России. Напомним, победа питерцам была совсем необязательна.

Правда, добить «Спартак» футболисты Семака всё-таки хотели. В концовке матча Нино выскочил на подачу от угла поля – Максименко достал мяч в левом углу. Караваев прилетел замыкать диагональ с противоположного фланга, в касание палил в «девятку», но просто не попал. Максименко в том эпизоде уже был отыгран. «Зенит» же всё-таки забил. Угловой удар не удался, Дуглас Сантос со второй волны мяч получил и навесил на Кассьерру, Матео продавил Чернова и пробил точно в угол. Казалось бы, есть победа, но после длительной паузы судьи увидели офсайд у Дугласа.

В итоге, нулевая ничья. «Зенит» не смог додавить «Спартак» в матче Кубка России, но прошёл в финал Пути РПЛ. Для москвичей же путь по турниру продолжится в Пути регионов, на главный финал ещё есть шансы.
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (11) Все комментарии
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White_Shark
17 Апреля 2024 в 22:53
Что там после Абаскаля?
Туман) Абаскаль был первым тренером, кто разглядел, что Джикия - полный ноль. Сегодня это чудо вышло на поле и сразу столько восторгов у комментаторов... А по мне - это самый косячный защитник в истории. Нулевые навыки игры в обороне, зато хамит и бычит. Истинный капитан.
А теперь пересмотрите повтор и угадайте, кого переиграл Кассьера, когда забивал)) да-да, гол отменили. Но из песни слов...
Так может вот где собака зарыта! Абаскаль может неплохо управлял на поле. А вот в раздевалке не смог. Из-за таких вот капитанов. Если что - из-за этого не так давно сгорел Каррера. Делайте выводы.
А Зенит с выходом!)
Богданович против родного ЦСКА - будет мощно, а не эти убогие нули, как на табло, так и на газоне.
kostet
17 Апреля 2024 в 22:04
Какая же мерзкая рожа у Соболева, так и хочется плюнуть. Играть не умеет от слова совсем, зато выделывается знатно.
starpom
17 Апреля 2024 в 22:15
Посмотреть бы на твою харю......
kostet
17 Апреля 2024 в 22:29
А на грудь тебе не нассать , чтобы морем пахло?
El Quijote
17 Апреля 2024 в 23:05
да ладно, старпом, что вы злитесь. человек по делу сказал. Соболь ведет себя так, будто он по игре круче Пеле, постоянно предъявляет судьям, валяется, ныряет, да ещё и сам в кость сыграть не прочь. уровень игры при этом у него действительно такой себе.
возможно, грубовато, но по факту же.
только не мясо
17 Апреля 2024 в 21:54
Всех Зенитчиков с выходом в следующий круг!) Ждём ЦСКА?)
ингерман
17 Апреля 2024 в 21:42
ай смешные клаваны.. да ежели б зенит в сетку треху палажил усе равно б всё бы атменили.. факто-с..
ингерман
17 Апреля 2024 в 21:45
ай дундук снизу а против каво оне должны были кричать как ты их призывашь.. а те против каво будуц кричаць.. ты точна ..бнутый.. иди балкон свой застекли, бездельник.. А-ха-ха-ха! )))
kostet
17 Апреля 2024 в 22:06
Не обращай внимания, это какой то старый дед алкаш с маразмом, у него же написано, в красном и белом с 59 года.
redwhite1959
17 Апреля 2024 в 21:41
По большому счёту "Спартак" отскочил!(( Если бы не Максименко, то точно бы проиграли!(( В атаке НИЧЕГО, в обороне без Бабича проиграли почти весь верх. Старались, бились, но этого в футболе для победы мало. Помимо вратаря у "Спартака" на хорошем уровне сыграл Соболев. Но остальные классом намного ниже своего ведущего форварда. Что не понравилось? Засилье легионеров в "Зените"! Ловил себя на мысли - болельщики "Зенита" даже не могут подбодрить свою команду кличем "Русские вперед!"
El Quijote
17 Апреля 2024 в 23:03
команды, где русских большинство, занимают примерно 13-15 места. есть, конечно, Ростов с 8-й строчкой, но тоже такое себе достижение. между возможностью крикнуть "русские вперёд" и трофеями я бы лично выбрал второе, и очень похоже, что менеджмент Зенита со мной согласен.
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