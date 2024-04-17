«Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 17 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Без главного тренера «Спартак» пожаловал в Санкт-Петербург, отыгрывать 1:2, полученные в первом матче плей-офф Пути РПЛ. В общем поражении страшного ничего нет – всего лишь падение в Путь регионов, проигравшая команда Кубок России не покидает, поэтому прям сильных переживаний у «красно-белых» не было. А «Зенит» вообще спокойно готовился к матчу, на выходных питерцы справились с главной задачей – упрочили лидерство в РПЛ.

Владимир Слишкович экспериментов с составом не делал, повторив частый выбор Абаскаля. Семак же слегка задействовал ближайший резерв, с первых минут выпустив Ахметова, Мантуана и Сергеева. Как раз Густаво и создал первый опасный момент матча, совершив недюжинный рейд по левому флангу. В завершении Мантуан ткнул мяч по позиции Максименко – Густаво отразил, а на отскок первым успел Денисов и выбил мяч подальше.

Следом с опасным моментом прилетел Ахметов. Подача с правого фланга от Эраковича последовала в центр штрафной площади «Спартака» точно на Ильзата, а тот в падении «боковыми ножницами» пробил мимо дальнего угла. «Зенит» и далее продолжил поддавливать. Питерцы спокойно наращивали преимущество.

Мантуан выполнил отличную подачу в центр штрафной площади на Родригао, бразилец пробил правее центра – Максименко парировал на Сергеева, а Иван добавил выше створа. Далее атака пошла левым флангом. Дуглас Сантос разогнался и подал в центр, мяч перелетел через Густаво Мантуана, стянувшего защитников, и приземлился на ногу Ахметову, который пробил в ближний угол, но Максименко и тут спас.

«Спартак» за первый тайм всего раз вывалился в атаку, и то она завершилась дальним ударом Александра Соболева. После рикошета мяч пролетел выше перекладины. «Зенит» же владел мячом 2/3 игрового времени, спокойно вёл дело к финалу Пути РПЛ Кубка России. Напомним, победа питерцам была совсем необязательна.

Правда, добить «Спартак» футболисты Семака всё-таки хотели. В концовке матча Нино выскочил на подачу от угла поля – Максименко достал мяч в левом углу. Караваев прилетел замыкать диагональ с противоположного фланга, в касание палил в «девятку», но просто не попал. Максименко в том эпизоде уже был отыгран. «Зенит» же всё-таки забил. Угловой удар не удался, Дуглас Сантос со второй волны мяч получил и навесил на Кассьерру, Матео продавил Чернова и пробил точно в угол. Казалось бы, есть победа, но после длительной паузы судьи увидели офсайд у Дугласа.

В итоге, нулевая ничья. «Зенит» не смог додавить «Спартак» в матче Кубка России, но прошёл в финал Пути РПЛ. Для москвичей же путь по турниру продолжится в Пути регионов, на главный финал ещё есть шансы.