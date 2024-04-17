Гранат призвал «Динамо» продлить контракт со Смоловым

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о том, что трудовой договор нападающего московского клуба Фёдора Смолова истекает летом этого года.

«Фёдор ещё в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. «Динамо» однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды», — приводи слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что в текущем сезоне 34-летний Смолов, которому в феврале 2025 года исполнится 35, провёл за «бело-голубых» 28 встреч, отличившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.