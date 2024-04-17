Булыкин — о формате Кубка России: «Придумали Франкенштейна»

Экс-форвард сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о нынешнем формате Кубка России.

«У всех есть шансы на победу в Кубке, потому что здесь всегда присутствует элемент неожиданности, всегда есть шанс у не самых сильных команд выиграть. Это уже было доказано. Кубок этим и хорош, иногда все решается в одной игре. К сожалению, придумали какого-то Франкенштейна из Кубка, но характер в нем остается», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Напомним, что сегодня, 17 апреля, «Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» (4:2) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Таким образом, москвичи прошли в следующую стадию турнира, где сыграют против проигравшей команды в полуфинале Пути РПЛ.