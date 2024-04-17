«Ростов» не одерживал волевые победы в Кубке России 20 лет

Вечером 17 апреля «Ростов» выиграл у екатеринбургского «Урала» на выезде – 3:1. Примечательной победа дончан в Кубке России стала потому, что оказалась волевой, гости с юга России пропустили первыми.

Любопытно, но эта победа стала для «Ростова» первой волевой в рамках Кубка России аж за 20 лет. Последняя такая была ещё 31 июля 2004 года над «Содовиком» (2:1, в гостях). Фактом делится «Цифроскоп».

Напомним, что «Ростов» с начала весеннего возобновления сезона в российском футболе проиграл всего один раз – московскому ЦСКА в гостях в Пути РПЛ Кубка России. Больше подробностей о вечерней встрече уральцев и южан - в нашем ревью.