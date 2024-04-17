Смолов: «Я всегда плохо играю»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов дал комментарий после гостевой победы команды над «Оренбургом» в Кубке России со счётом 4:2. Как известно, Смолов стал автором одного из голов в этом поединке.

«Хорошо сыграл и забил гол? Не, я плохо сыграл. Почему? Не знаю. Я всегда плохо играю», - слова Смолова приводит Sport24.

Обыграв «Оренбург», «Динамо» пробилось во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России. Имя своего следующего соперника в турнире «бело-голубые» узнают позже.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Пари НН» на выезде в Российской премьер-лиге.