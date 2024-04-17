Шикунов оценил перспективы «Ростова» в Кубке

Александр Шикунов, который ранее в «Ростове» занимал пост вице-президента, высказался после гостевой победы команды над «Уралом» со счётом 3:1. За счёт этой победы ростовчане пробились во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Возможно, «Ростов» даже дойдёт до финала Кубка России. Главное правильно настроиться. «Ростов» сейчас играет превосходно. Сегодня играли молодёжью и вытащили матч. Просто молодцы. Команда на хорошем ходу, поэтому у них сейчас и нет проблем», - цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Добавим, что в чемпионате России «Ростов» сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. Весной в РПЛ «жёлто-синие» набрали 13 очков из 15 возможных. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Спартака» на своём поле.