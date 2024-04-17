Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в Кубке России

17 Апреля 2024 • 20:14 Комментировать
Оренбург
2:4
Динамо Москва

В среду вечером на Южном Урале местный «Оренбург» принимал в Пути регионов Кубка России московское «Динамо». «Бело-голубые» выиграли – 4:2. По голу за свою команду оформили Константин Тюкавин и Фёдор Смолов.

Как сообщает «Цифроскоп», для каждого из форвардов эти голы стали седьмыми в составе «Динамо» в Кубке страны. Таким образом, Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в турнире – у обоих по семь, у Вячеслава Грулёва – шесть.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью. Отметим, что эта победа стала лишь второй для динамовцев на шестиматчевом отрезке во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
21:00
Гранат призвал «Динамо» продлить контракт со Смоловым
20:18
Смолов: «Я всегда плохо играю»
20:14
Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в Кубке России
20:12
Гранат высказался о шансах «Динамо» на победу в Кубке России
20:07
Личка: Могу подарить «Оренбургу» свитер, но не победу
20:00
Булыкин: «Было видно, что «Динамо» сильнее «Оренбурга»
19:58
Президент «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Динамо»
19:50
Личка: «Первый тайм закончился для нас со счетом 1:0, и всё могло завершиться по-другому»
19:45
Силкин оказался рад, что «Динамо» прервало чёрную полосу в матче с «Оренбургом»
19:41
Деограсия: «Мне очень понравился характер нашей команды, характер победителя»
18:59
Двумя обрезами «Оренбург» выбил сам себя и отправил «Динамо» в полуфинал Пути регионов Кубка России
18:49
«Динамо» громит «Оренбург» после удара Карраскаля
18:49
Карраскаль впервые забил за «Динамо»
18:45
«Динамо» в третий раз забило в ворота «Оренбурга»
18:36
«Оренбург» отыграл один мяч в матче с «Динамо»
18:31
Тюкавин приблизил «Динамо» к выходу в следующий раунд
18:11
Личка расстался с розовым свитером в Оренбурге
17:33
Смолов прервал безголевую серию
17:21
«Динамо» быстро забила в Оренбурге усилиями Смолова 1
17:00
Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»
16:49
Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность
16:30
«Оренбург» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
16:05
Шунин – в воротах «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом»
15:16
Колыванов — о будущем Лички: «Надо посмотреть, на каком месте закончит «Динамо»
13:39
Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»
12:46
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
11:10
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не собираемся уступать «Динамо»
02:08
Оренбург - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
20:19
Дьяков: «Вполне вероятно, что «Оренбург» пройдёт «Динамо»
18:41
Борис Игнатьев рассказал, чем опасен «Оренбург» для «Динамо»
17:54
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
09:41
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Экс-тренер сборной России заявил, что перед началом сезона не видел «Локомотив» в финале Кубка Гагарина Канарейкин: «Я не мог предположить, что «Локомотив» и «Металлург» выйдут в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2
4
3.25 3.60 2.15
Видео
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
1
3
2.25 3.40 3.20
Видео
105 мин
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
21:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» и «Спартака» стал вторым матчем российского сезона по посещаемости
21:02 · Россия. Премьер-лига
Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля
21:00 · Кубок России
Гранат призвал «Динамо» продлить контракт со Смоловым
20:28 · Кубок России
Булыкин — о формате Кубка России: «Придумали Франкенштейна»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков уверен, что «Динамо» нужно продлить контракт Смолова
20:18 · Кубок России
«Ростов» не одерживал волевые победы в Кубке России 20 лет
20:18 · Кубок России
Смолов: «Я всегда плохо играю»
20:14 · Кубок России
Шикунов оценил перспективы «Ростова» в Кубке
20:14 · Кубок России
Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в Кубке России
20:12 · Кубок России
Гранат высказался о шансах «Динамо» на победу в Кубке России
20:07 · Кубок России
Личка: Могу подарить «Оренбургу» свитер, но не победу
20:00 · Кубок России
Булыкин: «Было видно, что «Динамо» сильнее «Оренбурга»
19:58 · Кубок России
Президент «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Динамо»
19:50 · Кубок России
Личка: «Первый тайм закончился для нас со счетом 1:0, и всё могло завершиться по-другому»
19:45 · Кубок России
Силкин оказался рад, что «Динамо» прервало чёрную полосу в матче с «Оренбургом»
Все новости