Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в Кубке России

В среду вечером на Южном Урале местный «Оренбург» принимал в Пути регионов Кубка России московское «Динамо». «Бело-голубые» выиграли – 4:2. По голу за свою команду оформили Константин Тюкавин и Фёдор Смолов.

Как сообщает «Цифроскоп», для каждого из форвардов эти голы стали седьмыми в составе «Динамо» в Кубке страны. Таким образом, Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в турнире – у обоих по семь, у Вячеслава Грулёва – шесть.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью. Отметим, что эта победа стала лишь второй для динамовцев на шестиматчевом отрезке во всех турнирах.