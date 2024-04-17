Гранат высказался о шансах «Динамо» на победу в Кубке России

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о шансах московского клуба в Кубке России после победы над «Оренбургом» (4:2) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов.

«Шанс 50 на 50 на то, что команда сможет пройти дальше. Смотря, какая будет жеребьёвка, и где будет проходить матч: на выезде или дома. Я считаю, что у «Динамо» очень хорошие шансы на проход дальше», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Отметим, что в составе победителей отличились Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

В итоге «Динамо» пробилось в финал первого этапа Пути регионов Кубка России. «Оренбург» покидает турнир.