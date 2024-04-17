Личка: Могу подарить «Оренбургу» свитер, но не победу

В среду «Динамо» обыграло на выезде «Оренбург» в матче Кубка России со счётом 4:2. Перед игрой рулевой московской команды Марцел Личка передал свой культовый розовый свитер в музей «Оренбурга». После матча специалист отметил, что бывшему клубу он может подарить свитер, но не результат.

«Подарить победу не могу. Мы профессионалы. Надо стараться каждую игру выигрывать. Понятно, что в «Оренбурге» мне было очень хорошо, тепло. Но на 90 минут я – соперник», - цитирует Личку «РБ Спорт».

За счёт победы над «Оренбургом» «Динамо» пробилось во второй этап полуфинала Пути регионов в Кубке России.