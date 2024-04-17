Булыкин: «Было видно, что «Динамо» сильнее «Оренбурга»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Динамо» в матче с «Оренбургом» (4:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Отметим, что в составе победителей отличились Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

«Динамо» хорошо провели встречу и Смолов — молодец. Было видно, что команда сильнее «Оренбурга», надо было только реализовать и не пропустить, чтобы не было нервной концовки», — приводит слова бывшего игрока национальной команды издание «СЭ».

В итоге «Динамо» пробилось в финал первого этапа Пути регионов Кубка России. «Оренбург» покидает турнир.