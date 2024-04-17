Президент «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Динамо»

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», дал комментарий после поражения от «Динамо» (2:4) в Кубке России.

«Впечатления от игры с «Динамо» хорошие, счёт, наверное, по игре. У нас впереди важные матчи, дали отдохнуть многим ведущим футболистам – соблюли принцип, по которому мы играли в кубке, до самого конца», - цитирует Еремякина «РБ Спорт».

По словам Еремякина, «Оренбург» ставил цель пройти в Кубке России как можно дальше. Президент клуба считает, что эта задача была выполнена.

Следующий матч «Оренбург» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Зенита» на выезде в Премьер-лиге.