Личка: «Первый тайм закончился для нас со счетом 1:0, и всё могло завершиться по-другому»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько победа была для вас простой?

- Вообще не просто. Вы сами видели, что почти весь матч «Оренбург» играл на нашей половине поля, мы там пробовали выходить в быстрые контратаки. Но, к сожалению, нам удалось только один раз качественно выйти и забить гол. Потому что мы играли в два касания. Когда мы начали пробовать делать 3-4 касания и каждый игрок хотел показать какой-то финт, то сразу шла потеря. Соперник начинал нас давить. Первый тайм закончился для нас со счетом 1:0, и все могло завершиться по-другому. Второй тайм, понятно, когда соперник давил, у нас начались хорошие выходы, и мы забили второй и третий гол достаточно быстро. Нам стало чуть-чуть полегче. Когда соперник после ошибки забил нам и счет стал 2:1, чувствовалась паника. Не знаю причины, потому что игроки достаточно опытные, и нужно уметь и с таким счетом работать. Так тяжело понимаю, почему когда при счете 2:0 дали сопернику забить такой простой гол. Таких мячей было много, мы не успели все решить. К сожалению, можно признать, что самый простой мяч привел к голу соперника. Мы не должны такого допускать, когда есть команда с такими игроками, нельзя повторять такие ошибки.

- Как замены изменили вашу игру?

- Вы видели, что замены неплохо сработали, потому что Карраскаль хорошо вошел и забил, Тюкавин забил гол. Значит, замены сработали. Луис Чавес в середине помог качественными передачами и техникой. Я тоже очень рад, что мне получилось включить в игру Майсторовича на 15 минут, потому что он хорошо тренируется и ждет свой шанс. Он молодой парень, достаточно быстрый и агрессивный. Мне кажется, что он очень интересный игрок. Выходил в игру при счете 3:1, это значит давление этого матча хорошо для этого игрока и хороший опыт.

- Счет вам нравится?

- Счет для нас отличный, что тут говорить? Вообще без проблем.