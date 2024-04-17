Силкин оказался рад, что «Динамо» прервало чёрную полосу в матче с «Оренбургом»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу москвичей в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Оренбургом» (4:2).

Отметим, что в составе победителей отличились Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

«Это хорошо, что «Динамо» обыграло «Оренбург» и забило четыре мяча. Я считаю, что «Динамо» сыграло нормально, соперник был по зубам.

С обороной остаются проблемы, но самое главное, что команда победила и прервала чёрную полосу», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В итоге «Динамо» пробилось в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.