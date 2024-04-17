Деограсия: «Мне очень понравился характер нашей команды, характер победителя»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Почему счет 2:4 не в пользу «Оренбурга»?

- Нам забили после наших ошибок. Я бы сказал, что результат по матчу. У нас были моменты, игра была примерно равна. Но ничего страшного. Сейчас учимся на наших ошибках, нужно выигрывать следующие матчи.

- Что вам понравилось сегодня в игре вашей команды?

- Мне понравилось больше всего то, что команда сражалась до последнего, не сдавалась, показала характер победителя. Нам этот характер поможет в следующих матчах, которые остались.

- Оцените весь путь «Оренбурга» в Кубке.

- Я остался довольным, так как у нас на протяжении восьми матчей были очень сильные соперники. Правда, «Спартак» у нас выиграл, но и у нас была победа против «Спартака». Также мы прошли «Ахмат». Что касается нашего кубкового пути, я доволен.

- Можно ли искать что-то позитивное в этом поражении?

- Да, то, что я говорил. Мне очень понравился характер нашей команды, характер победителя. Нам сейчас нужно будет исправить 3-4 ошибки, после которых нам гол и забили. Это мы исправим, это нам в дальнейшем поможет сохранить прописку в Премьер-лиге. Потом дальше будем выигрывать.