Семак объяснил выход на поле Сантоса и Адамова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Позавчера на предматчевой пресс-конференции вы сказали, что большой ротации состава ждать не стоит. Тем не менее, 6-7 человек поменялось по сравнению с матчем чемпионата. Всё-таки почему вы решили такие значительные перемены в составе произвести?

- Что касается состава игроков, то здесь есть свои причины на выход или невыход того или иного игрока, связанные с количеством игроков, которые у нас есть в распоряжении, состояния, в котором они находятся. Если у нас атакующую линию можно ротировать, то в линии обороны есть определенные проблемы, связанные с недокомплектом. Кому-то приходится больше играть. Кому-то надо дать передохнуть.

- О состоянии Дугласа Сантоса. Насколько я понимаю, он не совсем в полную мощь тренировался и между этими матчам тоже?

- Да, совершенно верно. Но учитывая то, что он пропускает следующий матч в чемпионате, дали сыграть ему столько, сколько сможет сегодня.

- Выбор вратаря на сегодняшнюю игру тоже интересный. Из каких соображений вы исходили?

- Здесь как раз всё просто абсолютно. Михаил Кержаков играл, ему нужна небольшая передышка, на наш взгляд, поэтому сегодня Денис Адамов играет.