Слишкович: «Сейчас не время вернуть Джикию в состав»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Ваш первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Так совпало, что этот матч в Петербурге, городе, где вы довольно долго жили, откуда ваша супруга, где ходит в школу ваш ребенок. Какие-то особенные чувства есть в связи с этим?

- Бывают моменты, когда жизнь странная и пишет какие-то сказки. Так получилось просто, что моя первая игра здесь в Питере. Честно говоря, я рад, что эта первая игра против «Зенита», против очень серьезного соперника. Моя задача и задача команды - пройти в Кубке дальше. Сделаем всё, чтобы выполнить задачу.

- По составу пару уточнений. С чем связано возвращение Тавареша?

- Он физически себя хорошо чувствует, в последней встрече он тоже играл. Это значит, что он может и готов играть 90 минут. Конечно, нелегко вернуться на поле после такой травмы. Но мы уверены в его качествах и знаем, какой он игрок. Он сегодня покажет всё, что умеет.

- Многие ожидали появления Джикии в старте по понятным причинам. Он настолько сейчас не готов физически?

- Георгий всегда является игроком «Спартака». Мы его будем использовать в каждом моменте, когда он будет нужен, он будет играть. Сейчас такой момент, что он долго не играл. Я подумал, что сейчас не время вернуть Джикию в состав.