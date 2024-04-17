Классен: «Пытались готовиться к «Зениту» так же, как с Абаскалем»

Защитник «Спартака» Леон Классен дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Что изменилось без Абаскаля?

- В принципе, подготовка была такая же, тренировки провели так же, пытались готовиться к «Зениту» так же, как с ним. Ничего особо не изменилось.

- Может быть, какие-то детали тренировочного процесса? То что сейчас на разминке делаете, отличается от того, что было при Абаскале?

- Нет, то же самое.

- У вас сегодня номинально три фланговых полузащитника в составе. Как они будут размещаться? Тавареш, Хлусевич и Денисов.

- Один из них будет впереди играть на фланге.

- То есть, вы не играете в тройку центральных защитников?

- Я думаю, при игре всё будет видно.

- «Зенит» насколько тяжелый для вас соперник? Учитывая, что вы уже третий матч в календарном году с ними проводите.

- Будем пытаться сегодня обыграть, делаем всё, что можем, чтобы побеждать.

- Какое-то впечатление от последнего матча на «Газпром Арене», который для «Спартака» был положительным? Когда сыграли 0:0.

- В том матче мы очень хорошо оборонялись и играли. Не хватало забить. Надеемся, что сегодня так же сыграем и будем забивать.