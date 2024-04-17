С кем будут играть «Динамо» и «Ростов» в следующем раунде Кубка России

Завершился первый полуфинальный этап Кубка России в Пути регионов. «Динамо» и «Ростов» синхронно прошли дальше, обыграв в гостях соответственно «Оренбург» (4:2) и «Урал» (3:1). Как следствие, москвичи и ростовчане пробились во второй этап полуфинала нижней части турнирной сетки, где встретятся с неудачниками последней стадии Пути РПЛ. Оттуда уже спустилась «Балтика» - калининградцы сыграют либо с «Динамо», либо с «Ростовом». Ещё одним участником этого этапа станет проигравший в дуэли «Зенит» - «Спартак».

Добавим, что победитель дуэли «Зенит» - «Спартак» сыграет с ЦСКА в финале верхней части турнирной сетки, то есть в Пути РПЛ.

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.