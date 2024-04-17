Агент высказался о состоянии Бабича

Агент Мануэль Стоянович, который работает с защитником московского «Спартака» Срджаном Бабичем, дал комментарий о состоянии игрока.

Как известно, в среду Бабич пропускает кубковый матч против «Зенита» по причине болезни.

«Бабич скоро будет готов», - цитирует Стояновича «Чемпионат».

Ранее мы сообщали, что Срджан Бабич должен быть готов к ближайшему матчу «Спартака» в Российской премьер-лиге против «Ростова». Команды сыграют в воскресенье, 21 апреля.

Всего за «Спартак» Срджан Бабич провёл 20 официальных матчей. В них серб записал на свой счёт три забитых гола.