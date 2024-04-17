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Иван Комаров придумал волевую победу над «Уралом» и вывел «Ростов» в следующий этап Пути регионов Кубка России

17 Апреля 2024 • 19:01 Комментировать
Урал
1:3
Ростов
окончен

«Урал» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 17 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал1:3Ростов
(1:0) Гильерме Шеттине10'  
  60'Комаров Иван (1:1)
  72'Терентьев Денис (1:2)
  Комличенко Николай (1:3)
Мамин АртёмБегич Сильвие   69' Аюпов ТимурБевеев МингиянИталоГазинский Юрий   78' (Ишков Илья (   78') Ионов Алексей   62' (Дмитриев Игорь (   62') Каштанов АлексейКики   6'   46' (Влут Рай (   46') Концевой Артём   62' (Егорычев Андрей (   62') Гильерме Шеттине   46' (Эмерсон Рамос (   46')
Запасные: Сиссе ИбраимаМишкич ДаниэльЩербицкий ДенисФилипенко ЕгорБочеров ВалерийКулаков ДенисПомазун Илья
Медведев НикитаАль-Аскалани Эяд   79' Лангович Андрей   21' Сако УмарСеменчук Давид   37'   46' (Терентьев Денис (   46') Азнауров Имран   77' (Моисеев Кирилл (   77') Колтаков АлексейКомаров ИванШанталий ДаниилУткин Даниил   71' (Зубенко Илья (   71') Комличенко Николай
Запасные: Шамонин АнтонКирш ИльяСтолбов КириллЦулая МихаилКаштан НикитаИгнатов Герман
17 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

После рестарта сезона «Ростов» прекрасно чувствует себя в РПЛ, но в Кубке России только по пенальти смог перебороть «Химки» и вырваться в следующий раунд. Здесь команду Карпина ждёт «Урал», потихоньку воскресающий после ужасного отрезка. Не проиграли «Спартаку», затем выбили из Кубка России «Локомотив», а в последнем туре РПЛ сумели переиграть «Динамо». Теперь наметилась проверка «Ростовом».

Проверка, правда, была такая, половинчатая. Ведь и Карпин, и Ганчаренко решили ротировать состав, дав поиграть резервистам. «Урал» предоставил состав, более приближенный к боевому, играл дома, поэтому начал с преимуществом. Пара неспешных атак показала вектор, в котором намерены действовать уральцы, а третья или четвёртая волна стала голевой.

Шла всего десятая минута, когда Каштанов от дуги штрафной площади проткнул на Шеттине, бразилец чуть сместился левее, подработал под удобную ногу и аккуратно пробил по штангу – 1:0. Только после этого «Ростов» пошёл в первое своё наступление. Толковым оно не получилось, просто Азнауров сместился с края и пробил со средней дистанции. Пробил тоже не очень удачно, но рикошет едва не забросил мяч под перекладину. Повезло хозяевам.

Ответ «Урала» в похожем стиле обошёлся без везения и был более опасным. Концевой не встретил сопротивления на подступах к штрафной площади и сильным ударом направил мяч в «девятку». Точнее, направлял, потому что мяч просвистел рядом со штангой. Под занавес тайма «Урал» мог ещё раз кольнут оппонента. Теперь уже Ионов организовал скидку на Каштанова, тот тоже в левом углу штрафной площади мяч получил и опасно пробил, но сотряс только штангу.

Немало моментов загубил «Урал», за что последовала довольно ожидаемая расплата. На исходе часа игрового времени Лангович отбросил мяч Комарову, а Иван сместился с фланга к линии штрафной площади и шикарным обводящим ударом упаковал мяч в дальнюю «девять» - 1:1. Проходит ещё 10 минут и «Ростов» выходит вперёд. Тот же Иван Комаров навесил от угла поля в центр штрафной площади, Мамин ошибся на выходе, а Денису Терентьеву оставалось лишь замкнуть в пустой угол ворот – 1:2.

В полном сумбуре завершался матч, более соперники не предъявили друг другу толковых атак. Зато гол случился. Правда, сначала Сако выносил с линии ворот после удара Ишкова, а только потом была поставлена точка. Это Мамин просто подарил мяч Комличенко в своей штрафной площади, Николай разбирался уже с пустым створом - 1:3.

Волевая победа «Ростова» выводит команду в следующий этап Пути регионов Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
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