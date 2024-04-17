Иван Комаров придумал волевую победу над «Уралом» и вывел «Ростов» в следующий этап Пути регионов Кубка России

«Урал» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 17 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

После рестарта сезона «Ростов» прекрасно чувствует себя в РПЛ, но в Кубке России только по пенальти смог перебороть «Химки» и вырваться в следующий раунд. Здесь команду Карпина ждёт «Урал», потихоньку воскресающий после ужасного отрезка. Не проиграли «Спартаку», затем выбили из Кубка России «Локомотив», а в последнем туре РПЛ сумели переиграть «Динамо». Теперь наметилась проверка «Ростовом».

Проверка, правда, была такая, половинчатая. Ведь и Карпин, и Ганчаренко решили ротировать состав, дав поиграть резервистам. «Урал» предоставил состав, более приближенный к боевому, играл дома, поэтому начал с преимуществом. Пара неспешных атак показала вектор, в котором намерены действовать уральцы, а третья или четвёртая волна стала голевой.

Шла всего десятая минута, когда Каштанов от дуги штрафной площади проткнул на Шеттине, бразилец чуть сместился левее, подработал под удобную ногу и аккуратно пробил по штангу – 1:0. Только после этого «Ростов» пошёл в первое своё наступление. Толковым оно не получилось, просто Азнауров сместился с края и пробил со средней дистанции. Пробил тоже не очень удачно, но рикошет едва не забросил мяч под перекладину. Повезло хозяевам.

Ответ «Урала» в похожем стиле обошёлся без везения и был более опасным. Концевой не встретил сопротивления на подступах к штрафной площади и сильным ударом направил мяч в «девятку». Точнее, направлял, потому что мяч просвистел рядом со штангой. Под занавес тайма «Урал» мог ещё раз кольнут оппонента. Теперь уже Ионов организовал скидку на Каштанова, тот тоже в левом углу штрафной площади мяч получил и опасно пробил, но сотряс только штангу.

Немало моментов загубил «Урал», за что последовала довольно ожидаемая расплата. На исходе часа игрового времени Лангович отбросил мяч Комарову, а Иван сместился с фланга к линии штрафной площади и шикарным обводящим ударом упаковал мяч в дальнюю «девять» - 1:1. Проходит ещё 10 минут и «Ростов» выходит вперёд. Тот же Иван Комаров навесил от угла поля в центр штрафной площади, Мамин ошибся на выходе, а Денису Терентьеву оставалось лишь замкнуть в пустой угол ворот – 1:2.

В полном сумбуре завершался матч, более соперники не предъявили друг другу толковых атак. Зато гол случился. Правда, сначала Сако выносил с линии ворот после удара Ишкова, а только потом была поставлена точка. Это Мамин просто подарил мяч Комличенко в своей штрафной площади, Николай разбирался уже с пустым створом - 1:3.

Волевая победа «Ростова» выводит команду в следующий этап Пути регионов Кубка России.