Двумя обрезами «Оренбург» выбил сам себя и отправил «Динамо» в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Оренбург» и «Динамо» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 17 апреля на стадионе «Газовик».

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России сошлись «Оренбург» и «Динамо», в прошлом раунде прошедшие «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» соответственно. Тогда Деограсии и Личке с жеребьёвкой повезло, много сил на успех их команды не затратили, но вот в очном матче предстояло помучиться. «Оренбург» набрал отличную форму и выиграл уже три матча подряд, а «Динамо» обладает ростером более качественных исполнителей и очень хочет реабилитироваться за недавние неудачи в РПЛ.

Несмотря на важность матча (стадии, если хотите), Личка и Деограсия выпустили резервные составы. На скамейках значились лидеры обоих клубов – Тюкавин, Бителло, Вера, Флорентин и другие. Но и без них нашлись свои герои. Так, вновь заявил о себе в Кубке России Фёдор Смолов. Уже на 11-й минуте матча он ловко отклеился от опекуна, открылся на передачу Гладышева в штрафной площади и ударом в касание прошил Ходановича – 0:1.

Резервный голкипер «Оренбурга» сыграл не лучшим образом. Ответ от Шунина последовал вскоре. Николас Маричаль покатил мяч назад, Антон ошибся под прессингом Джастина Куэро. От голкипера мяч отскочил в нападающего и катился в створ, но Шунин успел переложиться и спасти ситуацию, которую сам и создал.

А у «Динамо» создавал Ярослав Гладышев. Он от правого угла штрафной площади сыграл в центр на Дениса Макарова, и моментально последовал мощнейший удар. Ходанович успел выбросить руку и перевести мяч в перекладину, совершив классный сейв. Но и оборона «Динамо» не преминула возможностью сверкнуть. Гюрлюк навесил со стандарта, Горбани нанёс плотный удар головой. Шунин притормозил мяч рукой, а затем почти с «ленточки» вынес его Роберто Фернандес.

Горбани и в начале второго тайма пристреливался очень опасно. Малых с аута начал атаку, разогнав Мохаммада по правому краю. Тот добежал до ударной позиции в штрафной площади и хлёстко зарядил в дальний угол – немного не попал. Активность «Оренбурга» своими заменами прибил Личка. На исходе часа игрового времени выпустил он Чавеса, Карраскаля и Тюкавина. А уже спустя три минуты Константин упрочил преимущество «Динамо».

Это Карраскаль на фланге обставил двух соперников и навесил, а Тюкавин пробил головой из убойной позиции – 0:2. Деограсия в ответ выпустил Веру, и этот ход тоже сработал. Лукас навесил в штрафную площадь, Куэро организовал скидку на Горбани, а неугомонный Мохаммад всё-таки протолкнул мяч в сетку – 1:2.

Интрига вспыхнуть не успела, через пять минут тот же Вера передачей назад совершил ужасающий обрез. Фомин вышел на голкипера, выманил его и покатил на Дениса Макарова, которому оставалось только забить – 1:3. На этом «сопротивление» закончилось, а «бело-голубые» ещё довели дело до разгрома. Пошла ещё одна ужасная передача назад – со знаком минус отметился Оганесян. Карраскаль подарком воспользовался, обыграл Прохина и точно пробил – 1:4.

Уже в компенсированное время окончательный счёт установил Томпсон. Хорди после передачи Куэро пробил в самый угол, позволив своей команде избежать разгрома - 2:4. Побеждает «Динамо» в Оренбурге и проходит в следующий Пути регионов Кубка России.