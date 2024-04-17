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Двумя обрезами «Оренбург» выбил сам себя и отправил «Динамо» в полуфинал Пути регионов Кубка России

17 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Оренбург
2:4
Динамо Москва
окончен

«Оренбург» и «Динамо» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 17 апреля на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург2:4Динамо Москва
  11'Смолов Фёдор (0:1)
  62'Тюкавин Константин (0:2)
(1:2) Горбани Мохаммад68'  
  74'Макаров Денис (1:3)
  82'Карраскаль Хорхе (1:4)
(2:4) Томпсон Хорди  
Ходанович АндрейМалых АндрейСиваков МихаилПрохин ДанилаСидоров Максим   68' (Оганесян Степан (   68') Башич Иван   63' (Вера Лукас Габриэль (   63') Горбани МохаммадМарин Джимми   68' (Полуяхтов Владимир (   68') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   63' (Флорентин Сесар Габриэль (   63') Гюрлюк Эмирджан   46' (Томпсон Хорди (   46') Куэро Джастин
Запасные: Хотулёв ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославМуро ТомасГогличидзе ЛеоГойкович Ренато
Шунин АнтонДаса ЭлазарМаричаль НиколасФернандес РобертоПаршивлюк Сергей   75' (Майсторович Милан (   75') Кутицкий Александр   59' (Тюкавин Константин (   59') Фомин ДаниилГладышев Ярослав   60' (Нгамалё Николя (   60') Смолов Фёдор   59' (Чавес Луис (   59') Макаров ДенисГрулёв Вячеслав   59' (Карраскаль Хорхе (   59')
Запасные: Скопинцев ДмитрийБессмертный СтаниславБителлоЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаБальбуэна Фабиан
17 апреля. Стадион "Газовик".

 

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России сошлись «Оренбург» и «Динамо», в прошлом раунде прошедшие «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» соответственно. Тогда Деограсии и Личке с жеребьёвкой повезло, много сил на успех их команды не затратили, но вот в очном матче предстояло помучиться. «Оренбург» набрал отличную форму и выиграл уже три матча подряд, а «Динамо» обладает ростером более качественных исполнителей и очень хочет реабилитироваться за недавние неудачи в РПЛ.

Несмотря на важность матча (стадии, если хотите), Личка и Деограсия выпустили резервные составы. На скамейках значились лидеры обоих клубов – Тюкавин, Бителло, Вера, Флорентин и другие. Но и без них нашлись свои герои. Так, вновь заявил о себе в Кубке России Фёдор Смолов. Уже на 11-й минуте матча он ловко отклеился от опекуна, открылся на передачу Гладышева в штрафной площади и ударом в касание прошил Ходановича – 0:1.

Резервный голкипер «Оренбурга» сыграл не лучшим образом. Ответ от Шунина последовал вскоре. Николас Маричаль покатил мяч назад, Антон ошибся под прессингом Джастина Куэро. От голкипера мяч отскочил в нападающего и катился в створ, но Шунин успел переложиться и спасти ситуацию, которую сам и создал.

А у «Динамо» создавал Ярослав Гладышев. Он от правого угла штрафной площади сыграл в центр на Дениса Макарова, и моментально последовал мощнейший удар. Ходанович успел выбросить руку и перевести мяч в перекладину, совершив классный сейв. Но и оборона «Динамо» не преминула возможностью сверкнуть. Гюрлюк навесил со стандарта, Горбани нанёс плотный удар головой. Шунин притормозил мяч рукой, а затем почти с «ленточки» вынес его Роберто Фернандес.

Горбани и в начале второго тайма пристреливался очень опасно. Малых с аута начал атаку, разогнав Мохаммада по правому краю. Тот добежал до ударной позиции в штрафной площади и хлёстко зарядил в дальний угол – немного не попал. Активность «Оренбурга» своими заменами прибил Личка. На исходе часа игрового времени выпустил он Чавеса, Карраскаля и Тюкавина. А уже спустя три минуты Константин упрочил преимущество «Динамо».

Это Карраскаль на фланге обставил двух соперников и навесил, а Тюкавин пробил головой из убойной позиции – 0:2. Деограсия в ответ выпустил Веру, и этот ход тоже сработал. Лукас навесил в штрафную площадь, Куэро организовал скидку на Горбани, а неугомонный Мохаммад всё-таки протолкнул мяч в сетку – 1:2.

Интрига вспыхнуть не успела, через пять минут тот же Вера передачей назад совершил ужасающий обрез. Фомин вышел на голкипера, выманил его и покатил на Дениса Макарова, которому оставалось только забить – 1:3. На этом «сопротивление» закончилось, а «бело-голубые» ещё довели дело до разгрома. Пошла ещё одна ужасная передача назад – со знаком минус отметился Оганесян. Карраскаль подарком воспользовался, обыграл Прохина и точно пробил – 1:4.

Уже в компенсированное время окончательный счёт установил Томпсон. Хорди после передачи Куэро пробил в самый угол, позволив своей команде избежать разгрома - 2:4. Побеждает «Динамо» в Оренбурге и проходит в следующий Пути регионов Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
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