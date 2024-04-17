Карраскаль впервые забил за «Динамо»

В кубковом матче против «Оренбурга» голом отметился атакующий полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль. Для колумбийца этот гол стал первым в футболке «бело-голубых» - в предыдущих 20 официальных играх за клуб Карраскаль не забивал.

Напомним, что в «Динамо» Хорхе Карраскаль перебрался в конце прошлого лета из другого московского клуба – из ЦСКА.

Следить за концовкой кубкового матча между «Оренбургом» и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. После результативного удара Хорхе Карраскаля на табло горит счёт 1:4.