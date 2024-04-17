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Кубок России

Игонин – о матче Кубка России: «У «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей»

17 Апреля 2024 • 18:43 Комментировать

Бывший футболист Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем ответном матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Напомним, что первая встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1. Героем игры стал 18-летний форвард Педро дос Сантос.

«У «Спартака» перед «Зенитом» не так много козырей. Всегда если кто и может «Зениту» что‑то навязать, то только сам «Зенит». Если этого не случится – «Спартаку» будет сложно», – приводит слова экс-игрока «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени.


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