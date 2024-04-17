«Ростов» наказал «Урал» за оплошность вратаря

«Урал» с «Ростовом» проводят кубковый матч в Пути регионов. Быстрый гол Гильерме Шеттине позволил хозяевам вести в счёте на протяжении тайма. Подпечные Валерия Карпина отыгрались усилиями Ивана Комарова, а вскоре и повели. После подачи корнера с правого фланга Денис Терентьев выпрыгнул выше всех на линии вратарской и головой переправил мяч в сетку. Отметим грубую ошибку голкипера «Урала», который провально сыграл на выходе.

1:2 на табло, «Ростов» приблизился к выходу в следующий раунд. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.