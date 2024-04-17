«Оренбург» отыграл один мяч в матче с «Динамо»

В середине второго тайма кубкового матча «Оренбург» - «Динамо» в игру вернулась интрига. «Бело-голубые» вели с запасом в два гола после точных ударов Фёдора Смолова и Константина Тюкавина. На 68-й минуте поединка хозяева отыграли один мяч. Лукас Вера с правого фланга навесил к воротам, Джастин Куэро принял мяч на голову, а Мохаммад Горбани протолкнул мяч мимо голкипера.

1:2 у нас, вся борьба ещё впереди. Напомним, что проигравшая команда вылетает из Кубка. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.