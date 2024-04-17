Теперь без Абаскаля: Слишкович выбрал состав «Спартака» на битву с «Зенитом»

В среду «Спартак» проведёт гостевой матч против «Зенита» в Кубке России. Это будет ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ. Владимир Слишкович, который на временной основе принял «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля, выбрал такой стартовый состав:

Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что в первой кубковой игре против «Зенита» «Спартак» на своём поле забил первым, но проиграл со счётом 1:2.