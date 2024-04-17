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Тюкавин приблизил «Динамо» к выходу в следующий раунд

17 Апреля 2024 • 18:31 Комментировать
Оренбург
2:4
Динамо Москва
окончен

В кубковом Пути регионов проходят сразу два матча. И в Екатеринбурге и в Оренбурге мячи синхронно залетают в ворота. И если «Урал» с «Ростовом» играют вничью 1:1, то в параллельном поединке «Динамо» увеличило отрыв в споре с коллективом Давида Деограсии. В середине второго тайма с левого фланга Хорхе Карраскаль запустил мяч к вратарской, где никто не помешал Константину Тюкавину переправить мяч в сетку ворот. Счет стал 0:2. В начале игры отличился Фёдор Смолов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Динамо Москва Оренбург Константин Тюкавин ещё теги

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