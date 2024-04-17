«Зенит» объявил состав на кубковую игру со «Спартаком»

В среду вечером «Зенит» будет принимать «Спартак» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Рулевой питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав таких футболистов:

Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Зенит» добился волевой победы над «Спартаком» на выезде со счётом 2:1.