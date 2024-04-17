Личка расстался с розовым свитером в Оренбурге

Знаменитый розовый свитер, который любит носить наставник московского «Динамо» Марцел Личка, перекочевал в клубный музей «Оренбурга», сообщает «РБ Спорт».

Примечательно, что экс-наставник уральцев, перейдя в столичное «Динамо», не изменил своей привычке и продолжил носить культовый предмет своего гардероба.

17 апреля команды проводят между собой полуфинальную встречу Пути регионов Кубка России. Игра проходит на стадионе «Газовик», трибуны которого тепло поприветствовали чешского специалиста перед стартовым свистком. Напомним, что до того, как возглавить «Динамо», Личка работал именно в «Оренбурге», с которым добился самого высокого в истории клуба результата - седьмого места в РПЛ.

В текущем сезоне «Оренбург» идёт на 12-й позиции, а динамовцы под руководством Лички замыкают тройку лидеров.