Смолов прервал безголевую серию

В эти минуты московское «Динамо» встречается на выезде с «Оренбургом» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов.

34-летний нападающий «Динамо» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет в матче уже на 11-й минуте. Данный гол позволил Смолову прервать безголевую серию, которая длилась на протяжении 14 матчей подряд.

На данный момент продолжается встреча между «Оренбургом» и «Динамо». Пока «бело-голубые» ведут в счете – 1:0. За всеми событиями поединка вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.