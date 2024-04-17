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Кубок России

Игрок «Балтики» заявил, что команда хочет выиграть Кубок России

17 Апреля 2024 • 17:26 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Напомним, ранее «Балтика» проиграла ЦСКА в полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ и опустилась в Путь регионов.

«Раз вылетели в нижнюю сетку, будем бороться там. В любом случае мы хотим выиграть Кубок», — заявил Козлов «Чемпионату».

19-летний футболист перебрался в «Балтику» из «Зенита» минувшей зимой. За это время Козлов принял участие в шести матчах за калининградскую команду, забил один мяч и записал на свой счет два голевых паса.

Трудовой договор Козлова с «Балтикой» рассчитан до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Данила Козлов

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