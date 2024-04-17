Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»

Три футболиста не смогут помочь «Спартаку» в предстоящем кубковом матче с «Зенитом». Об этом рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Селихов и Бабич приболели. Зобнин продолжает восстановление», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 17 апреля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом матче «Спартак» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 1:2.