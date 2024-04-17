Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»

17 Апреля 2024 • 17:00 Комментировать
Оренбург
0:1
Динамо Москва
перерыв

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия допустил, что нападающий Степан Оганесян, восстанавливавшийся после травмы, сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) против «Динамо».

«Пока он не готов играть много минут. Сыграет он или нет, будет зависеть от того, как будет складываться матч. Пока ему не хватает физических кондиций», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

Также испанский тренер выразил надежду на то, что предстоящая встреча с «бело-голубыми» будет проходить по сценарию «Оренбурга».

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян Давид Деограсия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
17:33
Смолов прервал безголевую серию
17:21
«Динамо» быстро забила в Оренбурге усилиями Смолова
17:00
Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»
16:49
Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность
16:05
Шунин – в воротах «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом»
15:16
Колыванов — о будущем Лички: «Надо посмотреть, на каком месте закончит «Динамо»
13:39
Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»
12:46
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
11:10
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не собираемся уступать «Динамо»
02:08
Оренбург - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
20:19
Дьяков: «Вполне вероятно, что «Оренбург» пройдёт «Динамо»
18:41
Борис Игнатьев рассказал, чем опасен «Оренбург» для «Динамо»
17:54
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
09:41
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Динамо Кубка России — 17 апреля 2024
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
3.25 3.60 2.15
Видео
Перерыв
Урал Урал
Ростов Ростов
1
0
2.25 3.40 3.20
Видео
17.04.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
17:33 · Кубок России
Смолов прервал безголевую серию
17:26 · Кубок России
Игрок «Балтики» заявил, что команда хочет выиграть Кубок России
17:21 · Кубок России
«Динамо» быстро забила в Оренбурге усилиями Смолова
17:18 · Кубок России
Шеттине уже на 10-й минуте открыл счёт в матче «Урал» - «Ростов»
17:14 · Кубок России
Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»
17:00 · Кубок России
Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»
16:49 · Кубок России
Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность
16:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Будет интересно, как увольнение Абаскаля скажется на «Спартаке»
16:30 · Кубок России
«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
16:30 · Кубок России
«Оренбург» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:24 · Кубок России
Чанов: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
16:11 · Кубок России
Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»
16:10 · Кубок России
Уткин с капитанской повязкой выведет «Ростов» на матч Кубка России с «Уралом»
16:05 · Кубок России
Шунин – в воротах «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом»
15:58 · Кубок России
Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может обыграть «Зенит»
Все новости