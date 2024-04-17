Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия допустил, что нападающий Степан Оганесян, восстанавливавшийся после травмы, сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) против «Динамо».

«Пока он не готов играть много минут. Сыграет он или нет, будет зависеть от того, как будет складываться матч. Пока ему не хватает физических кондиций», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

Также испанский тренер выразил надежду на то, что предстоящая встреча с «бело-голубыми» будет проходить по сценарию «Оренбурга».

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.