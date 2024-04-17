Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос, как столичному клуб вернуть уверенность.

Напомним, «Динамо» проиграло три матча подряд в рамках чемпионата России.

— Команде нужна победа, нужна яркая игра. Сейчас важен результат и мне кажется, что все-таки тренеру надо найти оптимальный состав, пока я его не вижу, — приводит слова Граната «Чемпионат».

По итогам 23 сыгранных матчей «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 38 очков.

17 апреля «Динамо» сыграет на выезде с «Оренбургом» в полуфинальном матче Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.