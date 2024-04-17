Матч «Зенит» - «Спартак» побьёт рекорд по посещаемости в Кубке России

Сегодня, 17 апреля, санкт-петербургский «Зенит» примет у себя дома «Спартак» в рамках ответного кубкового матча.

По информации Metaratings, на предстоящей встрече ожидается 55-57 тысяч болельщиков. Таким образом, данная игра должна стать самой посещаемой в текущем розыгрыше Кубка России.

Ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «сине-бело-голубых» над столичным клубом со счетом 2:1.