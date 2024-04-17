Чанов: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре московской команды в последних матчах против «Балтики» (2:0) и «Локомотива» (3:3).

По мнению специалиста, сейчас «армейцы» находятся в хорошей форме и способны пройти «Зенит» в Кубке России, если такое противостояние состоится в финале.

«Если «Зенит» выйдет в финал, будет серьёзное противостояние. ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России, это футбол. «Армейцы» показывают хорошую игру», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится сегодня, 17 апреля, на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало — в 19:30 по московскому времени.