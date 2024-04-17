Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

17 Апреля 2024 • 16:11 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.68 X 4.10 2 4.70
Через 3 ч. 2 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению эксперта, явным фаворитом этой встречи является команда из Санкт-Петербурга, однако у «Спартака» есть шансы навязать борьбу «сине-бело-голубым» за счёт психологии.

«Скорее всего, «Зенит» победит. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре «красно-белых». В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
16:11
Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»
15:43
Бушманов: «У «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом»
15:40
Камоцци: «Думаю, что победа «Спартака» невозможна»
15:31
Бушманов: Появление Джикии добавит эмоций «Спартаку» в матче с «Зенитом»
14:30
Первак уверен, что «Спартак» не утвердит Слишковича 1
14:21
Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»
14:07
Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»
13:00
Деменко: «Джикию могут поставить на матч с «Зенитом»
12:51
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
11:30
Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»
11:00
Булыкин ответил, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»
10:30
Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака»
10:00
Сёмин высказал мнение о матче «Зенита» и «Спартака»
09:30
Николаев: «Зенит» обыграет «Спартак», но будет непросто»
09:14
Орлов: «Спартак» сейчас — раненый зверь, и он опасен»
09:00
Первый блин Слишковича: Вероятные составы «Спартака» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России
02:11
Зенит - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
21:38
Орлов назвал условие для разгрома «Спартака» «Зенитом»
20:47
Хавбек «Спартака» Мозес пропустит битву с «Зенитом» 1
20:09
Александр Горшков: «Спартаку» в игре с «Зенитом» будет нечего терять»
19:14
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
18:38
Гладилин не стал исключать появления Джикии в матче с «Зенитом»
17:49
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
16:47
Пименов: «Не думаю, что отставка Абаскаля встряхнёт «Спартак»
15:30
Радимов оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»
15:11
«Зенит» анонсировал жарку мяса перед матчем со «Спартаком» 3
13:39
Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»
13:27
Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»
13:14
Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
11:55
Губерниев: «Спартак» надо встряхнуть»
11:00
Защитник «Зенита» Эракович поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
15 Апреля
21:41
Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
20:06
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:18
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:46
Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
13:38
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
13:31
Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»
13:16
Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»
14 Апреля
20:54
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
15:49
«Спартак» назвал тренера на ближайший матч
15:23
«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку 1
13 Апреля
20:00
Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»
11 Апреля
20:55
Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
07 Апреля
10:47
Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России» 1
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
04 Апреля
23:17
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
22:34
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
18:51
Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»
18:07
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
03 Апреля
19:56
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
18:38
Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России
18:27
Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»
15 Марта
16:20
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
14:47
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Бавария» выбрала нового тренера Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.25 3.60 2.15
Видео
17.04.24 в 17:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.25 3.40 3.20
Видео
17.04.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 3.70 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
16:24 · Кубок России
Чанов: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
16:11 · Кубок России
Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»
16:10 · Кубок России
Уткин с капитанской повязкой выведет «Ростов» на матч Кубка России с «Уралом»
16:05 · Кубок России
Шунин – в воротах «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом»
15:58 · Кубок России
Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может обыграть «Зенит»
15:43 · Кубок России
Бушманов: «У «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом»
15:40 · Кубок России
Камоцци: «Думаю, что победа «Спартака» невозможна»
15:31 · Кубок России
Бушманов: Появление Джикии добавит эмоций «Спартаку» в матче с «Зенитом»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о будущем Лички: «Надо посмотреть, на каком месте закончит «Динамо»
14:30 · Кубок России
Первак уверен, что «Спартак» не утвердит Слишковича 1
14:21 · Кубок России
Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»
14:15 · Кубок России
Андраде: «У «Балтики» будет ещё один шанс в Пути регионов»
14:07 · Кубок России
Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»
13:39 · Кубок России
Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Оренбург» - «Динамо»
13:29 · Кубок России
ЦСКА вручил памятные футболки Чалову и Облякову фото
Все новости