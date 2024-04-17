Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению эксперта, явным фаворитом этой встречи является команда из Санкт-Петербурга, однако у «Спартака» есть шансы навязать борьбу «сине-бело-голубым» за счёт психологии.

«Скорее всего, «Зенит» победит. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре «красно-белых». В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.