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Уткин с капитанской повязкой выведет «Ростов» на матч Кубка России с «Уралом»

17 Апреля 2024 • 16:10 Комментировать
Урал
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Ростов
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Через 0 ч. 32 мин.

Сегодня, 17 апреля, «Ростов» встретится на выезде с «Уралом» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов.

Пресс-служба донского коллектива опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ростова»: Медведев (вр), Сако, Аль-Аскалани, Семенчук, Лангович, Уткин (к), Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров,  Комличенко.

Начало матча Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» состоится в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Уткин

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