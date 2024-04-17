Уткин с капитанской повязкой выведет «Ростов» на матч Кубка России с «Уралом»

Сегодня, 17 апреля, «Ростов» встретится на выезде с «Уралом» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов.

Пресс-служба донского коллектива опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ростова»: Медведев (вр), Сако, Аль-Аскалани, Семенчук, Лангович, Уткин (к), Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.