Шунин – в воротах «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом»

В среду вечером «Динамо» проведёт гостевой матч против «Оренбурга» в Кубке России. Рулевой московской команды Марцел Личка включил в стартовый состав таких футболистов:

Шунин, Даса, Маричаль, Фернандес, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Макаров, Гладышев, Смолов, Грулёв.

Матч между «Оренбургом» и «Динамо» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Оренбург» и «Динамо» встречаются в нижней части турнирной сетки Кубка России, где всё решается в один матч – проигравший вылетает.