Бушманов: «У «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

Эксперт назвал петербуржцев фаворитами этой игры, при этом выразив мнение, что отставка испанского тренера Гильермо Абаскаля должна оказать на «Спартак» положительное влияние.

«Я думаю, что у «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом». Понятно, что у «Зенита» их гораздо больше, но, с другой стороны, когда происходит смена тренера, это чаще всего встряска для команды», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.