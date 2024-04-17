Камоцци: «Думаю, что победа «Спартака» невозможна»

Итальянский менеджер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», высказался о шансах «красно-белых» в предстоящем матче с «Зенитом».

«У меня нет никаких надежд на матч с «Зенитом». Думаю, что победа «Спартака» невозможна», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Сегодня, 17 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках ответного полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, первая игра завершилась победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1.